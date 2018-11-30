Тепло и снежно: синоптики рассказали, какая погода будет в Коми на выходных

СЕГОДНЯ 09:33 2018-11-30T09:35:31+03:00

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В субботу в зоне теплого атмосферного фронта на основной территории республики пройдет небольшой снег и в течение суток ожидается -3...-8С, сообщает Коми ЦГМС. Теплее будет на севере: днем здесь до +1С, но с порывистым ветром, снегопадами, местами сильными, на северо-востоке с метелью.

В воскресенье под влиянием области повышенного атмосферного давления на основной территории существенных осадков не ожидается и немного похолодает, температура воздуха будет преобладать -8...-13С. Лишь в северо-восточных районах без заметных изменений - здесь циклон ещё удержит теплую с осадками погоду, температура воздуха останется близкой к 0 отметке.