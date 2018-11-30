2018-11-30T17:04:04+03:00
Общество

Опасный убийца из Ухты лишил жизни друга детства

Розыск Семена Баева продолжается
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото информационной передачи ДеньФото информационной передачи День
Изменить размер текста:

В Ухте полиция ищет молодого мужчину Семена Баева, которого подозревают в убийстве друга. Пока поиски не увенчались успехом.

Вчера, 29 ноября, в Ухте двое молодых людей повздорили во время застолья. Один из них, 23-летний Семен Бадмаев, выхватил нож и ударил своего друга в область груди. В скором времени потерпевший скончался. Предполагаемый убийца покинул место преступления.

Местные жители сообщают, что Семен лишил жизни своего лучшего друга, с которым вырос. Они соообщают также, что у предполагаемого убийцы есть ребенок: «А детях надо думать, а не ножом махать», - пишут ухтинцы.

Другие уверены, что нельзя называть ухтинца убийцей пока вина его не доказана в суде:

- Не факт, что это именно он друга зарезал. Было несколько товарищей. А вдруг Семён был свидетелем убийства друга и убежал в состоянии аффекта, шока или паники? - предположила Екатерина З.

В настоящее время в Ухте продолжается розыск Семена Баева 1995 года рождения. Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят сообщить в дежурную часть полиции по телефонам 73-90-00 или 02.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сыктывкарская "пацанка" Валерия Матвеева: "Бояться нужно не ринга, а на улицы выходить"
Находящийся под следствием глава Сыктывдинского района Олег Лажанев сложил с себя полномочия
В центре Сыктывкара произошло тройное ДТП, пострадал мальчик
Тепло и снежно: синоптики рассказали, какая погода будет в Коми на выходных
В Ухте ведется розыск предполагаемого убийцы 23-летнего парня
В Сыктывкаре сотрудник полиции избивал задержанных
В горах Полярного Урала пропал пожилой турист из Татарстана
Двух человек увезли в больницу после столкновения ВАЗа и Ford в Сыктывкаре
Словаки стали самыми интернет-качающими гостями Коми
В Коми 30-летняя автоледи погибла, врезавшись в иномарку
В Сыктывкаре двое неизвестных избили пенсионера
На пожаре в пригороде Сыктывкара погибли три человека
Пропавший в Выльгорте пенсионер найден живым
В Ухте ребенок провалился под лед возле школы