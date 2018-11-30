Опасный убийца из Ухты лишил жизни друга детства

СЕГОДНЯ 16:56 2018-11-30T17:04:04+03:00

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В Ухте полиция ищет молодого мужчину Семена Баева, которого подозревают в убийстве друга. Пока поиски не увенчались успехом.

Вчера, 29 ноября, в Ухте двое молодых людей повздорили во время застолья. Один из них, 23-летний Семен Бадмаев, выхватил нож и ударил своего друга в область груди. В скором времени потерпевший скончался. Предполагаемый убийца покинул место преступления.

Местные жители сообщают, что Семен лишил жизни своего лучшего друга, с которым вырос. Они соообщают также, что у предполагаемого убийцы есть ребенок: «А детях надо думать, а не ножом махать», - пишут ухтинцы.

Другие уверены, что нельзя называть ухтинца убийцей пока вина его не доказана в суде:

- Не факт, что это именно он друга зарезал. Было несколько товарищей. А вдруг Семён был свидетелем убийства друга и убежал в состоянии аффекта, шока или паники? - предположила Екатерина З.

В настоящее время в Ухте продолжается розыск Семена Баева 1995 года рождения. Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят сообщить в дежурную часть полиции по телефонам 73-90-00 или 02.