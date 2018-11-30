2018-11-30T21:23:35+03:00
Общество

Арбитражный суд Коми продлил рассмотрение иска от «ЭкоПрома»

Эта компания могла вывозить мусор в республике вместо «Ухтажилфонда»
Дарья ЮДИНА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Новгородская компания «ЭкоПром» хотела занять место оператора по обращению с отходами в нашем регионе, но её не допустили к участию в торгах. Посчитав, что конкурсная комиссия «завернула» их заявку незаконно, представители компании обратились в суд. Сегодня в Арбитражном суде Коми должны были вынести решение по их иску, но финальное заседание отложили из-за замены судьи (в Арбитражном суде сказали, что судья, которая вела до этого дела, попала в больницу с переломом руки).

В своем иске «ЭкоПром» требует, чтобы результаты торгов признали недействительными и разорвали договор с «Ухтажилфондом» по вывозу мусора. Федеральная антимонопольная служба подтвердила, что недовольство «ЭкоПрома» имеет реальные основания и что правила конкурсного отбора были нарушены.

Судебные заседания по иску новгородцев начались ещё в июле, но точку в этом деле пока не поставили. Новая судья перенесла заседание, так как не успела ознакомиться с материалами дела. Следующее заседание назначено на 28 октября.

Напомним, что с ноября этого года в республике начал действовать новый тариф на вывоз мусора: месячная плата за ТБО для жителя дома с центральным отоплением составляла 165 рублей, а для жителя дома с печным отоплением — 72,08 рублей. Коми региональным оператором, отвечающим за «мусорную сферу» стал «Ухтажилфонд». На этой неделе после распоряжения главы региона Сергея Гапликова тарифы уменьшились на 30 процентов.

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