К концу недели Коми накроет атлантический циклон

СЕГОДНЯ 10:09 2018-12-03T10:14:07+03:00

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В течение большей части недели в республике удержится умеренно-теплая погода с небольшими морозами, сообщает Коми ЦГМС. Температура воздуха в течение суток будет преобладать -5...-10С, в восточной половине, ближе к центру антициклона -11...-16С. Местами пройдет небольшой снег.

К концу недели атлантический циклон, который переместится на нашу территорию с юго-запада России, принесет более интенсивные снегопады и повышение температуры на основной территории до 0...-5С. При этом по республике заметно увеличатся температурные контрасты, в зоне которых усилится ветер, а в районах Заполярья похолодает до -20С и ниже.