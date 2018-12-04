Житель Йошкар-Олы, притворяясь девушкой, шантажировал сыктывкарцев

СЕГОДНЯ 11:05 2018-12-04T11:05:34+03:00

Молодой человек от имени Карина вступал с мужчинами в доверительную переписку

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28-летний житель Йошкар-Олы и двое его приятелей решили незаконно заработать при помощи интернета. Молодой человек от имени несуществующей девушки по имени Карина вступил в доверительную переписку с мужчинами, обмениваясь интимными фотографиями, сообщает «КомиОнлайн» со ссылкой на региональную прокуратура.

Так, в январе 2016 года он под предлогом достижения договоренности о будущей встрече выманил подобные фото у жителя Сыктывкара. Получив снимки, он потребовал от сыктывкарца пять тысяч рублей в обмен на обещание не использовать в интернете компрометирующие его материалы. В противном случае он угрожал, что разместит фото в соцсетях и отправит их родным и близким сыктывкарца. Житель столицы Коми воспринял угрозу реально, однако деньги на электронный кошелек вымогателя перечислять не стал, а обратился с заявлением в полицию.

От аналогичных противоправных действий молодого человека, совершенных уже без помощи сообщников, на протяжении 2016 года пострадали три сыктывкарца и житель Саранска.

Фигуранта обвинили в вымогательстве и грабеже. Он вину в содеянном признал. В настоящее время мужчина уже отбывает наказание за совершение ряда аналогичных преступлений. Его сообщники объявлены в федеральный розыск.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский горсуд.