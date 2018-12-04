2018-12-04T11:49:25+03:00
Общество

Появились фото с места гибели водителя снегохода в Коми

Трагедия произошла в печорском поселке Кедровый Шор
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Одному человеку удалось выбраться из воды, а второму – нетОдному человеку удалось выбраться из воды, а второму – нет
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В Печоре два брата провалились на снегоходе под лед. Одному удалось выбраться, а второму – нет: спасатели на другой день вытащили тело 43-летнего мужчины из ледяной воды. Издание «Печора Today» опубликовало снимки с места трагедии.

Трагический инцидент произошел в среду, 28 ноября, на реке Печоре. Два жителя печорского поселка Кедровый Шор поехали на снегоходе в деревню Медвежскую. Братья провалились в водоем, один из них смог выбраться, добрался в населенный пункт и вызвал спасателей. Утром они нашли и достали тело 43-летнего мужчины.

Ранее в ноябре похожие смертельные случаи произошли в Усть-Цилемском и Усинском районах. Главное управление МЧС по Коми предупреждает жителей и гостей республики о том, что выход на осенний лед смертельно опасен. Ежегодно он становится причиной гибели людей. В числе погибших нередко оказываются дети, которые еще не могут осознать всю степень коварства тонкого и хрупкого ледового настила на реке или озере. В группе риска – рыбаки, в азарте забывающие о правилах безопасности, а также лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.

43-летнего мужчину вытащили из ледяной воды только на следующий день

43-летнего мужчину вытащили из ледяной воды только на следующий день

Два брата провалились на снегоходе под лед

Два брата провалились на снегоходе под лед

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