Интинская спортивная школа стала победителем Национальной спортивной премии

СЕГОДНЯ 09:51 2018-12-05T09:54:46+03:00

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Интинская спортивная школа за успехи в развитии ГТО получила Национальную спортивную премию-2018 и миллион рублей.

4 декабря, в Министерстве спорта России прошла торжественная церемония награждения лауреатов высокой спортивной премии. Вместе с Интинским ДЮСШ за победу в номинации «Комплекс ГТО: путь к здоровью и успеху» боролись центр «Надежда» из Сургута и спортивная школа «Лидер» из Подольска. Однако приполярный город всех обогнал. Награду директору спортивной школы вручила олимпийская чемпионка Елена Исинбаева и рэпер Тимати.

- Мне очень приятно представлять наш маленький город, в котором живут всего 26 тысяч жителей. Но мы работаем, работали и будем работать, а комплекс ГТО продвигали и будем продвигать, - отметила на сцене директор школы Ирина Артеева.

Кстати, церемонию вел известный российский комментатор Дмитрий Губерниев. Когда директор школы из Коми вышла на сцену, он уточнил, как правильно произносить название приполярного города: «ИнтА или Инта?» Получив правильный ответ, Дмитрий ответил: «Запомню до гробовой доски».