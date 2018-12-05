2018-12-06T09:41:51+03:00
Общество

Интинская спортивная школа стала победителем Национальной спортивной премии

Приполярный город обогнал двух конкурентов
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Интинская спортивная школа за успехи в развитии ГТО получила Национальную спортивную премию-2018 и миллион рублей.

4 декабря, в Министерстве спорта России прошла торжественная церемония награждения лауреатов высокой спортивной премии. Вместе с Интинской детско-юношеской спортивной школой за победу в номинации «Комплекс ГТО: путь к здоровью и успеху» боролись центр «Надежда» из Сургута и спортивная школа «Лидер» из Подольска. Однако приполярный город всех обогнал. Награду директору спортивной школы вручила олимпийская чемпионка Елена Исинбаева и рэпер Тимати.

- Мне очень приятно представлять наш маленький город, в котором живут всего 26 тысяч жителей. Но мы работаем, работали и будем работать, а комплекс ГТО продвигали и будем продвигать, - отметила на сцене директор школы Ирина Артеева.

Кстати, церемонию вел известный российский комментатор Дмитрий Губерниев. Когда директор школы из Коми вышла на сцену, он уточнил, как правильно произносить название приполярного города: «ИнтА или Инта?» Получив правильный ответ, Дмитрий ответил: «Запомню до гробовой доски».

Интинская ДЮСШ получает спортивную премию (церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2018, 04.12.18).Интинская ДЮСШ стала победителем Национальной спортивной премии 2018 и получит 1000000 рублей. Ирина Викторовна Артеева на сцене получила Диплом лауреата из рук Тимати и Елены Исинбаевой! ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!!!

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