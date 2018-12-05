Попал на видео экс-полицейский, который избивал задержанных в Сыктывкаре

СЕГОДНЯ 12:12 2018-12-05T12:18:56+03:00

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Бывшего полицейского в Коми будут судить за нападение на задержанных. Об этом в среду, 5 декабря, сообщает телеграм-канал «Следак шепнул».

В сети появились записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что сотрудник правопорядка подходит к изолятору, открывает его и избивает задержанного. Позже бывший работник МВД оттаскивает жертву в соседнюю камеру.

- Помощник дежурного УМВД России по Сыктывкару, которому не понравилось поведение задержанного, устроил с ним драку в дежурной части, нанес несколько ударов ногами, а также пристегнул наручниками к скамейке. Другому, 56-летнему мужчине, отказавшемуся от сканирования отпечатков пальцев, полицейский вывернул руку и сломал плечевую кость, — говорится в сообщении.

В настоящее время экс-полицейский обвиняется в превышении полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью.