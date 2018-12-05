2018-12-06T09:38:39+03:00
Общество

Житель Ухты, подозреваемый в убийстве друга детства, сам сдался полиции

Семён Баев допрошен в качестве подозреваемого
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото информационной передачи ДеньФото информационной передачи День
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В Ухте задержан Семён Баев, подозреваемый в убийстве молодого человека. 23-летний парень сам явился в отдел полиции, сообщает СУ СК России по Республике Коми.

30 ноября Семен Баев был объявлен в розыск органами полиции Ухты. Как сообщает следствие, 29 ноября в частном доме по улице Гоголя сидела компания молодых людей и распивала алкогольные напитки. Между подозреваемым и его другом возникла ссора. В пылу конфликта Семен Баев несколько раз ударил потерпевшего, а затем вонзил ему нож в грудь. От кровопотери молодой человек скончался на месте происшествия.

23-летний ухтинец допрошен в качестве подозреваемого. Следователь направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Местные жители сообщают, что Семен лишил жизни своего лучшего друга, с которым вырос. Они пишут также, что у предполагаемого убийцы есть ребенок: «О детях надо думать, а не ножом махать», - пишут ухтинцы.

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