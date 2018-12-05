2018-12-05T17:25:16+03:00
Общество

В Печоре продлена проверка по делу об отстреле спасенной из-подо льда лосихи

Выявлены дополнительные обстоятельства дела
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Валерия ЛунькоФото Валерия Лунько
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В Печоре продолжают расследовать дело по факту отстрела спасенной из-подо льда лосихи. Проверка продлена до 14 декабря, сообщает региональное МВД.

В нашумевшем деле выявлены дополнительные обстоятельства. Для их оценки понадобилась помощь экспертов. Именно поэтому расследование убийства животного, которое вызвало широкий общественный резонанс, затянулось.

Напомним, 22 ноября, в 300-х метрах ниже железнодорожного моста через Печору лосиха переходила реку и провалилась под лед. Рыбаки, которые стали свидетелем отчаянных попыток животного выбраться на сушу, вызвали спасателей. Прибывшие на место сотрудники Печорского спасотряда достали лосиху из ледовой ловушки, а потом попытались ее дотащить до крепкого льда, ближе к берегу. Спасатели изрядно потрудились: лосиха отбрыкивалась и пару раз проваливалась под лед. Но ценой невероятных усилий животное достали из воды на веревке и дотащили до берега. «Под занавес» спасения зверя на лед вышли местные охотники. Они пристрелили только что спасенное животное практически в упор. По их словам, они преследовали животное давно, цель убийства – уничтожение уже раненного животного.

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