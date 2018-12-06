2018-12-06T09:53:50+03:00
Общество

В Сыктывкар привезли главную городскую елку

Символ Нового года должны установить в течение дня
Анастасия МАШКАЛЕВА
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22-метровый символ Нового года будут устанавливать целый день22-метровый символ Нового года будут устанавливать целый деньФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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В четверг, 6 декабря, на Стефановской площади в Сыктывкаре начали устанавливать главную городскую ёлку.

22-метровую елку срубили вчера в районе деревни Эжолты, которая находится в Усть-Вымском районе. Сегодня ночью главный символ праздика привезли на Стефановскую площадь. Сейчас рабочие крепят тросы, чтобы поднять зеленую красавицу и закрепить ее на постаменте. Установочные мероприятия затянутся на день.

Напомним, что к Новому году Стефановская площадь превратится в «Волшебный городок». На главной площади республики появятся сразу четыре новых улицы: Северная, Трех поросят и Загадок, а также Сказочная аллея. Возле елки организуют и традиционный каток, установят светящиеся деревья и надпись «С Новым годом» на русском и коми языках. Кстати, на устройство и обслуживание новогодних городков в столице заложили 6,5 млн рублей.

Елка выросла в Эжолты Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Елка выросла в ЭжолтыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Символ года привезли сегодня ночью Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Символ года привезли сегодня ночьюФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

На Стефановской площади витает новогоднее настроение Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

На Стефановской площади витает новогоднее настроениеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

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