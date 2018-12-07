На выходных Коми накроют снегопады

7 Дек. 09:46 2018-12-07T09:46:35+03:00

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На этих выходных в Коми незначительно вырастет атмосферное давление, из-за чего температура воздуха понизится на всей территории республики, сообщает Коми ЦГМС. Тем не менее, оставаясь на периферии Сибирского антициклона, при стабильном южном выносе тёплых воздушных масс температурный фон удержится выше обычных значений на 3С на юге и на 8С — на крайнем северо-востоке.

В течение суток ожидается -6...-11С, ночью при облачных прояснениях возможно понижение до -16С. Повсеместно пройдут небольшие снегопады. Стоит также отметить, что при данной синоптической ситуации на дорогах может возникнуть гололед.