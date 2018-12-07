В Коми перевернулся школьный автобус с детьми

СЕГОДНЯ 10:03 2018-12-07T10:06:15+03:00

Авто съехало в кювет и опрокинулось на бок

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Вчера, 6 декабря, на трассе Усогорск - Буткан случилась авария. В нее попал школьный автобус. Об этом сообщает МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, все произошло в 15:35 в одном километре от Буткана. Специализированный автобус с детьми съехал в кювет и опрокинулся на бок. В машине находились 12 человек, из которых 10 были школьниками.

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал. После происшествия дети и двое взрослых пешком дошли до Буткана. Ребят передали родителям. Водитель автобуса был трезв. На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Обстоятельства выясняются.

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