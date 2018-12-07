Стройматериал для сказки: лед для новогоднего городка заготовили под Сыктывкаром

СЕГОДНЯ 15:44 2018-12-07T15:48:53+03:00

Уже сегодня их доставят в город для обустройства ледовых городков

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Пятьсот плит льда заготовлены в районе краснозатонского моста под Сыктывкаром. Уже сегодня их доставят в город для обустройства ледовых городков на Стефановской площади и в пригородных поселках столицы Коми, сообщает Управление информации администрации Сыктывкара.

10 декабря мастера столицы Коми начнут оформлять ледовый городок на главной площади столицы. В этом году он будет состоять из улочек со сказочными героями. Также изо льда вырежут фигуры животных, Деда Мороза и символа наступающего года.

Оформлением 23 художественных фигур займутся четыре профессиональных художника. Стаж их работы со льдом - более пяти лет. По плану 24 декабря ледовый городок должен быть уже готов. Официальное открытие главной елки и ледового городка состоится 25 декабря в 10 часов.

Фото Управления информации администрации столицы

Фото Управления информации администрации столицы

Фото Управления информации администрации столицы