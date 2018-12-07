2018-12-07T15:48:53+03:00
Общество

Стройматериал для сказки: лед для новогоднего городка заготовили под Сыктывкаром

Уже сегодня их доставят в город для обустройства ледовых городков
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Управления информации администрации столицыФото Управления информации администрации столицы
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Пятьсот плит льда заготовлены в районе краснозатонского моста под Сыктывкаром. Уже сегодня их доставят в город для обустройства ледовых городков на Стефановской площади и в пригородных поселках столицы Коми, сообщает Управление информации администрации Сыктывкара.

10 декабря мастера столицы Коми начнут оформлять ледовый городок на главной площади столицы. В этом году он будет состоять из улочек со сказочными героями. Также изо льда вырежут фигуры животных, Деда Мороза и символа наступающего года.

Оформлением 23 художественных фигур займутся четыре профессиональных художника. Стаж их работы со льдом - более пяти лет. По плану 24 декабря ледовый городок должен быть уже готов. Официальное открытие главной елки и ледового городка состоится 25 декабря в 10 часов.

Фото Управления информации администрации столицы

Фото Управления информации администрации столицы

Фото Управления информации администрации столицы

Фото Управления информации администрации столицы

Фото Управления информации администрации столицы

Фото Управления информации администрации столицы

Фото Управления информации администрации столицы

Фото Управления информации администрации столицы

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