Сбил подростка и скрылся с места ДТП. ГИБДД просит откликнуться свидетелей аварии в Сыктывкаре

10 Дек. 14:35 2018-12-10T14:36:30+03:00

Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехало авто

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ГИБДД по Сыктывкару разыскивает водителя, который сбил ребенка и скрылся с мест ДТП. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев дорожного происшествия.

Авария произошла в Сыктывкаре 30 ноября напротив дома №149 по улице Первомайская, когда неизвестный наехал на подростка 2003 года рождения. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехало авто. Водитель не стал останавливаться, чтобы оказать первую помощь ребенку, а поспешил скрыться с места ДТП. Несовершеннолетний пешеход получил ушиб мягких тканей головы.

Теперь водителя-нарушителя ищут по всему городу. Но о личности злоумышленника ничего неизвестно, поэтому ГИБДД просит помощи у очевидцев. Очевидцев указанного дорожно-транспортного происшествия просьба позвонить по телефонам отдела ГИБДД УМВД России по Сыктывкару: 28-18-00, 28-18-32, 28-18-33.