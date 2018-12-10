2018-12-10T14:36:30+03:00
Общество

Сбил подростка и скрылся с места ДТП. ГИБДД просит откликнуться свидетелей аварии в Сыктывкаре

Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехало авто
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото ГИБДД по СыктывкаруФото ГИБДД по Сыктывкару
Изменить размер текста:

ГИБДД по Сыктывкару разыскивает водителя, который сбил ребенка и скрылся с мест ДТП. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев дорожного происшествия.

Авария произошла в Сыктывкаре 30 ноября напротив дома №149 по улице Первомайская, когда неизвестный наехал на подростка 2003 года рождения. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехало авто. Водитель не стал останавливаться, чтобы оказать первую помощь ребенку, а поспешил скрыться с места ДТП. Несовершеннолетний пешеход получил ушиб мягких тканей головы.

Теперь водителя-нарушителя ищут по всему городу. Но о личности злоумышленника ничего неизвестно, поэтому ГИБДД просит помощи у очевидцев. Очевидцев указанного дорожно-транспортного происшествия просьба позвонить по телефонам отдела ГИБДД УМВД России по Сыктывкару: 28-18-00, 28-18-32, 28-18-33.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сыктывкарском клубе мужчина дал отпор грабителям, пытавшимся сорвать с него золотые цепочку и браслет
Расширился президиум Госсовета Коми
Николая Такаева единогласно избрали мэром Усинска
В Коми приняты поправки в закон о тишине
Видео: в Коми мужчине грозит пять лет колонии за неоплаченный банкет в магазине
Депутатов советов поселений могут освободить от обязанности отчитываться о доходах
Пенсионный фонд Коми развеял слухи о январских пенсиях
Коми сэкономит 15 миллионов на оптимизации территориальных избирательных комиссий
В Коми еще не зафиксированы случаи заболевания гриппом
Зимник Нарьян-Мар-Усинск обустроят до 28 декабря
Воркутинский мэр попросил снизить себе зарплату
В Коми ударят 30-градусные морозы
Под Сыктывкаром Toyota съехала в кювет
В Коми нашли 16 человек, находящихся в розыске
В Ижемском районе две пьяные женщины попали в ДТП на снегоходе
В воскресенье в Коми до -12 градусов
В ДТП под Ухтой пострадали пять человек
В Усть-Вымском районе из грузовика выпало бревно: пострадал человек
В Воркуте подожгли девятиэтажку
В Сыктывкаре из-за лихача на Toyota девушка на Renault врезалась в дерево