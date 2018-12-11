2018-12-11T09:09:45+03:00
Происшествия

В Корткеросском районе водитель "семерки" выскочил на встречку и погиб при столкновении с Volkswagen

Мужчина скончался до приезда скорой
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В Корткеросском районе в результате столкновения автомобиля ВАЗ-2107 и Volkswagen Amarok один мужчина погиб, еще четверо - получили травмы, сообщает "Комиинформ".

Происшествие случилось вечером 10 декабря на 50 километре трассы Сыктывкар - Троицко-Печорск.

"Семерка" под управлением 36-летнего водителя двигалась в сторону Усть-Кулома. Мужчина не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Amarok.

В результате ДТП водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

52-летний водитель иномарки получил автотравму, закрытую травму правого голеностопа и перелом наружной лодыжки. Госпитализации не потребовалось.

Также в ДТП получили травмы пассажиры автомобиля "Фольксваген". У 66-летнего мужчины диагностированы автотравма и ушибленная рана второго пальца правой кисти, второй, 50-летний мужчина, получил автотравму, закрытую травму грудной клетки и травмы голени.

У третьего пассажира 1984 года рождения - автотравма, закрытая черепно-мозговая, сотрясение мозга, перелом спинки носа и другие травмы.

По информации ГИБДД, все находившиеся в иномарке мужчины были пристегнуты ремнями безопасности. Госпитализации никому не потребовалось.

Погибший водитель за год пять раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения, водительский стаж с 2002 года.

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