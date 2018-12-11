2018-12-11T10:03:57+03:00
Общество

От Орбиты до Максаковки: где в Сыктывкаре и окрестностях покататься на лыжах

Горожан активно зовут на лыжню
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КП в КомиФото из архива КП в Коми
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Этой зимой наблюдался ажиотаж на городских и пригородных лыжных трассах. Горожан активно зовут на лыжню. Мэрия опубликовала список трасс, где можно отдохнуть в новогодние каникулы и не только.

Традиционно самой популярной является лыжня на базе «Спортивная» (бывшая «Динамо»). Руководитель столичного Управления спорта Михаил Дудников пояснил, что там закончен капитальный ремонт освещения. В этом районе готовятся прогулочные трассы протяженностью 3, 5, 10, 15 км, спортивная трасса протяженностью 10 км, а также освещенная лыжная трасса длиной 2,5 км (режим работы с 15.00 до 22.00).

В Орбите открыта трехкилометровая трасса, выйти на которую можно со стороны малой объездной дороги. В местечке Красная гора попасть на лыжню можно со стороны улицы Заводской.

Освещенные трассы готовятся в сыктывкарских поселках. В Краснозатонском участок протяженностью один километр находится в районе Грибного переулка и освещается с 16.00 до 20.00. В Верхней Максаковке трасса расположена за школой № 15 – она освещается по тому же графику.

В эжвинском «Веждино» готовятся прогулочные трассы протяженностью 3, 5, 10 км, спортивная трасса протяженностью 3, 5 км и освещенная трасса длиной 2 км.

Отправляясь кататься на лыжах до установления надежного снежного покрова, нужно быть предельно внимательными и аккуратными: малое количество снега является причиной увечий и поломки спортинвентаря. Кроме того, помните, что на спортивных дистанциях проходит тренировочный процесс.

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