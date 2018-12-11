2018-12-11T16:39:37+03:00
Дом. Семья

Жители села в Коми, которые вскладчину собрали деньги на елку, поставили в селе горку

Доски на нее выделили предприниматели из Сыктывкара и Усинска
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: сообщество "Моя Усть-Уса" в "ВКонтакте".Фото: сообщество "Моя Усть-Уса" в "ВКонтакте".
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Жители села Усть-Уса продолжают поражать своим стремлением улучшить себе новогоднее настроение. В рамках проекта "Народная елка" они уже заказали искусственную елку из Томска, а теперь решили все вместе установить в городе горку. Доски на проект выделили предприниматели из Усинска и Сыктывкара. Строительство начало 9 декабря и закончилось 10 числа.

- Красивая! Широкая! Высокая! Осталось только залить ее водой. Очень надеемся, что горка станет любимым местом сельчан разного возраста, - надеется инициативная группа.

Фото: сообщество "Моя Усть-Уса" в "ВКонтакте".

Фото: сообщество "Моя Усть-Уса" в "ВКонтакте".

А долгожданную елку в Усть-Усе установят со дня на день.

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