2018-12-12T09:34:09+03:00
Общество

В Коми осудили бывшего полицейского за сокрытие преступления

Свое наказание он будет отбывать в колонии-поселении
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Ухте осужден сотрудник оперативного отдела ИК-19. Мужчину уличили в злоупотреблении полномочиями и в сокрытии преступления, которое было совершено в пределах колонии.

Установлено, что оперуполномоченный в феврале 2015 года узнал, что одного из осужденных избивали, вымогая деньги. Однако полицейский скрыл преступление и не стал составлять рапорт. Позднее известие дошло до правоохранителей.

В настоящее время в отношении вымогателей возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Оперуполномоченный же осужден на 1 год и 3 месяца. Свое наказание он будет отбывать в колонии-поселении. Кроме того его лишили права занимать госдолжности на два года.

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