2018-12-12T09:33:53+03:00
Происшествия

Предприимчивый интинец продавал алкоголь и днем, и ночью

Спиртное продавали в городском баре
Ольга СОЛОВЕЙ
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В ходе прокурорских проверок было установлено, что в интинском баре «Крафт» по ул. Мира, 37а осуществляется продажа спиртных напитков в ночное время (с 22 часов до 08 часов). Торговля ведется несмотря на наличие в помещении объявления «Алкогольная продукция продается с 8:00 до 22:00. Администрация». Однако прокуратурой было получено достаточно доказательств осуществления незаконной торговли для обращения с иском в суд. Прокуратуре также удалось доказать, что деятельность заведения не соответствует ни одному из видов предприятий общественного питания.

Суд согласился с позицией прокуратуры, что данный объект является магазином, где запрещено продавать алкогольную продукцию в ночное время.

Исполнительный лист по данному гражданскому делу предъявлен к исполнению. Фактическое исполнение исковых требований взято на контроль.

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