2018-12-12T17:37:02+03:00
Общество

Роспотребнадзор по Коми помог пенсионерам вернуть деньги за купленные у аферистов сигнализаторы загазованности

Пострадавшим также компенсировали моральный вред
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: www.balashover.ruФото: www.balashover.ru
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Пенсионеры легко попались на удочку мошенников, ведь они обходили квартиры под видом сотрудников газовой службы. Лжегазовики делали вид будто проверяют газовое оборудование, а заодно старались убедить людей приобрести сигнализаторы загазованности по низкой цене.

Спустя некоторое время граждане осознали, что стали жертвами ловких обманщиков. Свои приобретения они отнесли на экспертизу в управления Роспотребнадзора Коми. Специалисты надзорного органа изучили сигнализаторы и выявили на товаре признаки нарушения прав потребителей. Во-первых, маркировка сигнализаторов не содержала необходимой и достоверной информации на русском языке об изготовителе, месте его нахождения и дате изготовления товара.

Роспотребнадзор по Коми направил иски в суд. Решением мирового судьи были расторгнуты договоры купли-продажи сигнализаторов. А аферистам пришлось вернуть пенсионерам деньги и компенсировать моральный вред. В пользу потребителей взыскано 55 тыс. 217 рублей.

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