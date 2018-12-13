2018-12-13T07:48:12+03:00
Общество

В Коми избитая девочка очнулась после месячной комы

За жизнь подростка боролись врачи
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Коми пришла в сознание 14-летняя девочка из города Вуктыл, которую полтора месяца назад металической палкой избил 17-летний парень. Все это время за жизнь подростка боролись врачи Республиканской детской клинической больницы.

- Девочка находилась в реанимации. Уже более недели она продолжает лечение в нейрохирургическом отделении Республиканской детской клинической больницы. На днях она пришла в сознание, - рассказали в Минздраве РИА новости.

Как сообщает СК по Республике Коми, 3 ноября в городе Вуктыл во время встречи между подростками произошел конфликт, 17-летний нанес 14-летней школьнице несколько ударов металлической палкой по голове, после чего скрылся. Девочку возле забора обнаружил местный житель, в тяжелом состоянии она была госпитализирована. Подозреваемый был задержан, возбуждено дело о покушении на убийство.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сыктывкарском клубе мужчина дал отпор грабителям, пытавшимся сорвать с него золотые цепочку и браслет
Расширился президиум Госсовета Коми
Николая Такаева единогласно избрали мэром Усинска
В Коми приняты поправки в закон о тишине
Видео: в Коми мужчине грозит пять лет колонии за неоплаченный банкет в магазине
Депутатов советов поселений могут освободить от обязанности отчитываться о доходах
Пенсионный фонд Коми развеял слухи о январских пенсиях
Коми сэкономит 15 миллионов на оптимизации территориальных избирательных комиссий
В Коми еще не зафиксированы случаи заболевания гриппом
Зимник Нарьян-Мар-Усинск обустроят до 28 декабря
Воркутинский мэр попросил снизить себе зарплату
В Коми ударят 30-градусные морозы
Под Сыктывкаром Toyota съехала в кювет
В Коми нашли 16 человек, находящихся в розыске
В Ижемском районе две пьяные женщины попали в ДТП на снегоходе
В воскресенье в Коми до -12 градусов
В ДТП под Ухтой пострадали пять человек
В Усть-Вымском районе из грузовика выпало бревно: пострадал человек
В Воркуте подожгли девятиэтажку
В Сыктывкаре из-за лихача на Toyota девушка на Renault врезалась в дерево