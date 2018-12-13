В Коми избитая девочка очнулась после месячной комы

13 Дек. 07:40 2018-12-13T07:48:12+03:00

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В Коми пришла в сознание 14-летняя девочка из города Вуктыл, которую полтора месяца назад металической палкой избил 17-летний парень. Все это время за жизнь подростка боролись врачи Республиканской детской клинической больницы.

- Девочка находилась в реанимации. Уже более недели она продолжает лечение в нейрохирургическом отделении Республиканской детской клинической больницы. На днях она пришла в сознание, - рассказали в Минздраве РИА новости.

Как сообщает СК по Республике Коми, 3 ноября в городе Вуктыл во время встречи между подростками произошел конфликт, 17-летний нанес 14-летней школьнице несколько ударов металлической палкой по голове, после чего скрылся. Девочку возле забора обнаружил местный житель, в тяжелом состоянии она была госпитализирована. Подозреваемый был задержан, возбуждено дело о покушении на убийство.