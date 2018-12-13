2018-12-13T07:48:12+03:00
Общество

В Коми избитая девочка очнулась после месячной комы

За жизнь подростка боролись врачи
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Коми пришла в сознание 14-летняя девочка из города Вуктыл, которую полтора месяца назад металической палкой избил 17-летний парень. Все это время за жизнь подростка боролись врачи Республиканской детской клинической больницы.

- Девочка находилась в реанимации. Уже более недели она продолжает лечение в нейрохирургическом отделении Республиканской детской клинической больницы. На днях она пришла в сознание, - рассказали в Минздраве РИА новости.

Как сообщает СК по Республике Коми, 3 ноября в городе Вуктыл во время встречи между подростками произошел конфликт, 17-летний нанес 14-летней школьнице несколько ударов металлической палкой по голове, после чего скрылся. Девочку возле забора обнаружил местный житель, в тяжелом состоянии она была госпитализирована. Подозреваемый был задержан, возбуждено дело о покушении на убийство.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Роспотребнадзор по Коми помог пенсионерам вернуть деньги за купленные у аферистов сигнализаторы загазованности
Предприимчивый интинец продавал алкоголь и днем, и ночью
В Коми осудили бывшего полицейского за сокрытие преступления
Какие улицы перекроют в Сыктывкаре на Новый год
Жители села в Коми, которые вскладчину собрали деньги на елку, поставили в селе горку
В Прилузском районе застрелили голодного медведя-шатуна
Жители Коми смогут увидеть самую яркую комету 2018 года
Стало известно, когда в Сыктывкаре включат праздничную иллюминацию на Коммунистической
От Орбиты до Максаковки: где в Сыктывкаре и окрестностях покататься на лыжах
В Корткеросском районе водитель "семерки" выскочил на встречку и погиб при столкновении с Volkswagen
Сбил подростка и скрылся с места ДТП. ГИБДД просит откликнуться свидетелей аварии в Сыктывкаре
Топ-10 фото сыктывкарцев с огромным новогодним шаром