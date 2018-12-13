2018-12-13T12:51:49+03:00
Происшествия

Стало известно состояние мальчика, которого в Коми сбила повозка

Андрей Канев находится в Республиканской детской республиканской больнице
Ольга СОЛОВЕЙ
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Состояние 2-летнего Андрея Канева из села Няшабож, которого сбил пьяный извозчик - удовлетворительное. Об этом "КП-Коми" рассказали в пресс-службе Минздрава Коми. Мальчик находится в отделении нейрохирургии Республиканской детской клинической больницы.

Напомним, инцидент произошел 7 декабря в Ижемском районе. Ребенок пошел в гости к своему крестному. Переходя дорогу, мальчик попал под повозку, которая затем 1,5 километра тащила его за собой. Для помощи ребенку местный фельдшер вызвала вертолет санавиации, но из-за нелетной погоды воздушный транспорт не смог прилететь. Мать ребенка приняла решение, везти сына за 30 километров на буране в село Щельяюр. Оттуда Андрея доставили в Ижму, а затем на вертолете в Сыктывкар.

Пока неизвестно, сколько еще мальчик пробудет в больницу. Мама Андрея всегда находится рядом с ним, а в отношении нетрезвого извозчика следственный комитет РК проводит проверку.

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