В Сыктывкаре пройдет экстремальный забег с препятствиями «Коми Герои»

СЕГОДНЯ 14:46 2018-12-14T14:53:52+03:00

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В дни новогодних каникул сыктывкарцы смогут испытать себя на прочность в забеге «Герои Коми», который является аналогом знаменитой «Гонки героев».

Экстремальный забег с препятствиями пройдет 5 января в Кировском парке Сыктывкара. Он представляет собой полосу препятствий общей протяженностью около трех километров. По всей длине трассы будет расположено не менее пятнадцати препятствий различной сложности. Среди преград, которые участникам необходимо преодолеть, - станции «рукоходы», «переноска раненых», «танк» и множество других.

Забег будет и командным, и одиночным — для мужчин и женщин. «Поэтому, если вдруг вы не найдете себе команду, то сможете выступить один!» - сообщают организаторы. Зарегистрироваться на забег можно по ссылке: https://orgeo.ru/event/8202

Кстати, прототип забега в Сыктывкаре — знаменитая «Гонка Героев»: российский экстремальный забег с препятствиями по пересеченной местности, организованный «Лигой Героев». Порядок прохождения испытаний уникален для каждой локации. За время существования проекта в нём приняли участие более 7 000 человек.