2018-12-14T14:53:52+03:00
Общество

В Сыктывкаре пройдет экстремальный забег с препятствиями «Коми Герои»

Прототип забега в Сыктывкаре — знаменитая всероссийская «Гонка героев»
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В дни новогодних каникул сыктывкарцы смогут испытать себя на прочность в забеге «Герои Коми», который является аналогом знаменитой «Гонки героев».

Экстремальный забег с препятствиями пройдет 5 января в Кировском парке Сыктывкара. Он представляет собой полосу препятствий общей протяженностью около трех километров. По всей длине трассы будет расположено не менее пятнадцати препятствий различной сложности. Среди преград, которые участникам необходимо преодолеть, - станции «рукоходы», «переноска раненых», «танк» и множество других.

Забег будет и командным, и одиночным — для мужчин и женщин. «Поэтому, если вдруг вы не найдете себе команду, то сможете выступить один!» - сообщают организаторы. Зарегистрироваться на забег можно по ссылке: https://orgeo.ru/event/8202

Кстати, прототип забега в Сыктывкаре — знаменитая «Гонка Героев»: российский экстремальный забег с препятствиями по пересеченной местности, организованный «Лигой Героев». Порядок прохождения испытаний уникален для каждой локации. За время существования проекта в нём приняли участие более 7 000 человек.

Приглашение на экстремальный забег "Коми Герои".Экстремальный забег "Коми Герои" - это вызов, который ты бросаешь зиме, самому себе и привычному укладу жизни! Трасса, с разнообразными препятствиями, которые ты сможешь одолеть. Опытные инструкторы и отзывчивые волонтеры в случае чего придут на помощь. Зона для зрителей и болельщиков, развлекательная программа, призы первим пришедшим и финишерам. Побори свой страх, неуверенность и усталость! Ты можешь больше, чем думаешь. Стань Коми Героем!

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