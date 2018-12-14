2018-12-14T14:59:12+03:00
Происшествия

В Коми женщина отправится на 8 лет в колонию за убийство по "пьяной лавочке"

Опьяневшая дама в порыве гнева пырнула собутыльника ножом
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Фото: www.5portal.ruФото: www.5portal.ru
Изменить размер текста:

В Корткеросском районе осуждена к 8 годам лишения свободы местная жительница. Она признана виновной в убийстве.

Преступление было совершено еще в августе в поселке Подтыбок. Фигурантка тихо-мирно выпивала со своим сожителем. На пике опьянения между любовниками вспыхнула ссора, злоумышленница схватила нож и со всей силы воткнула его в грудь к своему собутыльнику. От острой кровопотери, обусловленной проникающими колото-резаными ранениями с повреждением внутренних органов, потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе суда вина фигурантки была доказана, теперь ей предстоит отбывать наказание в колонии общего режима. Суд назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Следственный комитет по Коми.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Коми больше не ищут пропавшую Эльвиру Шах
В Сыктывкаре пройдет экстремальный забег с препятствиями «Коми Герои»
Полуэкспресс под №33 в Сыктывкаре за год провез около 500 тысяч горожан
«Купил шипы - убил себя и детей». Житель Коми предлагает запретить шипованную резину
Как будет выглядеть арт-объект «Я люблю Сыктывкар»? Запущено он-лайн голосование за лучшие проекты
Стало известно состояние мальчика, которого в Коми сбила повозка
В Коми избитая девочка очнулась после месячной комы
Роспотребнадзор по Коми помог пенсионерам вернуть деньги за купленные у аферистов сигнализаторы загазованности
Предприимчивый интинец продавал алкоголь и днем, и ночью
В Коми осудили бывшего полицейского за сокрытие преступления
Какие улицы перекроют в Сыктывкаре на Новый год
Жители села в Коми, которые вскладчину собрали деньги на елку, поставили в селе горку
В Прилузском районе застрелили голодного медведя-шатуна
Жители Коми смогут увидеть самую яркую комету 2018 года
Стало известно, когда в Сыктывкаре включат праздничную иллюминацию на Коммунистической
От Орбиты до Максаковки: где в Сыктывкаре и окрестностях покататься на лыжах
В Корткеросском районе водитель "семерки" выскочил на встречку и погиб при столкновении с Volkswagen
Сбил подростка и скрылся с места ДТП. ГИБДД просит откликнуться свидетелей аварии в Сыктывкаре
Топ-10 фото сыктывкарцев с огромным новогодним шаром