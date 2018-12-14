2018-12-14T14:59:12+03:00
Происшествия

В Коми женщина отправится на 8 лет в колонию за убийство по "пьяной лавочке"

Опьяневшая дама в порыве гнева пырнула собутыльника ножом
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: www.5portal.ruФото: www.5portal.ru
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В Корткеросском районе осуждена к 8 годам лишения свободы местная жительница. Она признана виновной в убийстве.

Преступление было совершено еще в августе в поселке Подтыбок. Фигурантка тихо-мирно выпивала со своим сожителем. На пике опьянения между любовниками вспыхнула ссора, злоумышленница схватила нож и со всей силы воткнула его в грудь к своему собутыльнику. От острой кровопотери, обусловленной проникающими колото-резаными ранениями с повреждением внутренних органов, потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе суда вина фигурантки была доказана, теперь ей предстоит отбывать наказание в колонии общего режима. Суд назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Следственный комитет по Коми.

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