2018-12-14T16:53:06+03:00
Общество

В Коми больше не ищут пропавшую Эльвиру Шах

Поиски приостановили из-за погодных условий
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото: vk.comФото: vk.com
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Волонтеры временно приостановили поиски пропавшей в середине ноября Эльвиры Шах из-за погодных условий, сообщает «Усинск. Онлайн».

«Снега почти по пояс», - раскрывают добровольцы отряда «Лиза Алерт» причину, почему больше не ведутся поиски 35-летней женщины. Пока волонтеры сосредоточились на распространении информации о пропавшей: они расклеивают листовки и объявления по всему Усинску.

Напомним, Эльвира Шах ушла из дома в Усинске вечером 16 ноября в церковь и больше ее никто не видел. Местные жители предполагают, что женщина не смогла справиться с депрессией из-за произошедшей полгода назад трагедии: женщина потеряла на пожаре ребенка. У пропавшей остался еще один ребенок, в данный момент девочка находится у ее сестры. Ранее в СУ СК Коми сообщали, что исчезновение Эльвиры Шах не связано с криминалом.

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