В Коми ударят 30-градусные морозы

17 Дек. 09:25 2018-12-17T09:25:40+03:00

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На этой неделе погода в Коми примет более зимние черты — под влиянием антициклона на основной территории от ночи к ночи будет подмораживать. Об этом сообщает Коми ЦГМС.

Ожидается от -10...-15С в начале недели до 20 градусных морозов к концу. Существенных осадков в это время не ожидается, в отдельные дни пройдёт небольшой снег.

И лишь в районах Заполярья погода продолжит быстро и резко меняться. Сюда после продолжительной оттепели уже к середине недели ненадолго придут 30 градусные морозы. И из неблагоприятных явлений надо отметить, что на фоне низких температур ветер здесь будет усиливаться до 15-18 м/с.