2018-12-17T09:45:24+03:00
Общество

Воркутинский мэр попросил снизить себе зарплату

Причина - уменьшение доходной части местного бюджета
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото vk.comФото vk.com
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Мэр Воркуты Игорь Гурьев обратился к главе города с просьбой снизить ему зарплату. Это связано с тем, что с 1 января 2019 года доходная часть местного бюджета уменьшится.

- Как вы думаете, какая зарплата должна быть у мэра Воркуты? - спросил градоначальник заполярного города у своих подписчиков в соцсетях.

Всего в опросе приняло участие 1 844 человека. Из них 580 человек решили, что у мэра зарплата должна быть не больше 100 тысяч рублей.

- Позиция горожан, на мой взгляд, должна учитываться Советом города и его главой при финансовом планировании затрат на предстоящий год с учетом процессов оптимизации. Важно по максимуму использовать средства на благо города и горожан, - отметил Гурьев в беседе с «Комиинформом».

Кстати, доходная часть бюджета Воркуты на 2019 год составит 3 млрд 370 млн 741 тыс. В прошлом году доходы бюджета составили 3 млрд 965 млн 903 тыс.

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