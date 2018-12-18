2018-12-18T09:47:36+03:00
Общество

Зимник Нарьян-Мар-Усинск обустроят до 28 декабря

Погода не повлияла на график работ
Алиса КОЗЛОВА
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Обустройство зимника идет в штатном режимеОбустройство зимника идет в штатном режимеФото: Архив "КП"
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Строительство зимника от Нарьян-Мара до Усинска идет в штатном режиме. Обустройство трассы должно завершиться не позднее 28 декабря, сообщает интернет-издание "НАО-24".

Пока преждевременно говорить о задержках в строительстве зимней дороги, которая связывает Коми и Ненецкий автономный округ. Несмотря на поздний приход морозов обустройство трассы шло в штатном режиме. На сегодняшний день обустройство трассы идет в штатном режиме. В работах задействованы две организации - ООО "Стройуниверсал" и ООО "Усинское ДРСУ". На сегодня практически завершено закрепление и восстановление трассы. Работы выполнены на участке протяженность 62,9 километров. Также продолжается проминка полосы автозимника бульдозерами.

Работы выполнены почти на 50 км трассы. Ещё на 13 км дороги субподрядчики произвели проливку полотна водой. Общая протяжённость строящегося автозимника составляет 70,9 км. ООО «Стройуниверсал» строит 55 км дороги, ещё 15,9 км находятся в зоне ответственности ООО «Усинское ДРСУ». Обе организации попутно устанавливают вдоль трассы деревянные вехи со светоотражающими элементами. Всего предстоит установить в общей сложности 2 тысячи 750 вех. После завершения строительства субподрядчики установят также дорожные знаки. В работах задействовано 16 единиц техники – бульдозеры, водовозки, мотопомпа, амкодор, поливомоечная машина, самосвал, вездеход и снегоход.

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