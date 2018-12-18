В Коми еще не зафиксированы случаи заболевания гриппом

18 Дек. 11:14 2018-12-18T11:20:44+03:00

В Коми свыше 6 тысяч человек заболели ОРВИ Фото: Архив "КП"

Но уже свыше 6 тысяч человек заразились ОРВИ

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Региональный респотребнадзор продолжает вести мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом. За прошедшую неделю - с 10 по 16 декабря - за медицинской помощью с симптомами заболевания острой респираторной вирусной инфекции обратились 6 тыс. 817 человек, из них 4 тыс. 996 детей.

Среди заболевших преобладают дети в возрасте до 14 лет - их 73,3%, а взрослых - 26,7%. Пока уровень заболеваемости находится ниже эпидемического порога. Случаев заболевания гриппом не выявлено.

Роспотребнадзор напоминает меры профилактики для ОРВИ.Чтобы не заразиться вирусным заболеванием достаточно почаще мыть руки с мылом или антибактериальным средств, регулярно проветривать помещение, не трогать грязными руками глаза, нос и рот. При кашле или чихании использовать одноразовые бумажные платочки, вести здоровый образ жизни.