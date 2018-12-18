2018-12-18T12:55:33+03:00
Общество

Коми сэкономит 15 миллионов на оптимизации территориальных избирательных комиссий

Пять ТИКов лишатся статуса юридического лица
Алиса КОЗЛОВА
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Дмитрий Митюшев рассказал парламенту Коми, как сэкономить на выборахДмитрий Митюшев рассказал парламенту Коми, как сэкономить на выборахФото: Алиса КОЗЛОВА
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Председатель Избирательной комиссии Коми Дмитрий Митюшев предложил парламенту республики внести изменения в избирательную систему региона. В территориальных комиссиях пройдут сокращения, а пять ТИКов перестанут быть юридическими лицами.

Обращаясь к депутатам, Дмитрий Митюшев подчеркнул, что Коми - один из немногих регионов страны, где в состав ТИКов входят по три человека.

- Для оптимизации мы предлагаем оставить на государственной службе только председателей комиссий, а также изменить статус пяти территориальных избирательных комиссий – в Вуктыле, Койгородском, Усть-Цилемском, Троицко-Печорском и Эжвинском районах. В этих муниципалитетах организовывать и проводить выборы и референдумы будут комиссии без образования юридического лица, - заявил Дмитрий Митюшев.

Это связано, в первую очередь, с небольшим количеством избирателей. При этом обеспечивать работу этих ТИКов будут специалисты из соседних городов и районов.

Кроме того, на базе республиканского избиркома будет организована централизованная бухгалтерия. Все эти меры позволят экономить около 15 миллионов рублей ежегодно.

Об этом сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Коми.

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