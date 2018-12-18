Пенсионный фонд Коми развеял слухи о январских пенсиях

18 Дек. 16:18 2018-12-18T16:18:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В связи с тем, что в ряде СМИ распространяется некорректная информация о сроках финансирования и выплат пенсий в праздничные дни января 2019 года, ОПФР по Коми сообщает следующее.

Пенсии за январь 2019 года в Республике Коми будут выплачены в установленные сроки. Поскольку начало выплатного периода выпадает на праздничные дни, региональное отделение ПФР уже в декабре, досрочно, профинансирует организации, осуществляющие доставку пенсии в начале месяца. Размер авансирования составит 1,094 млрд.рублей.

Через почтовые отделения выплата январских пенсий начнется с 5 января 2019 года. Гражданам, получающим выплаты через кредитные организации, пенсии будут доставлены по графику.

Все неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию, получат выплаты в увеличенном размере с учетом индексации в размере 7,05 %.