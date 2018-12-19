2018-12-20T09:48:23+03:00
Общество

Депутатов советов поселений могут освободить от обязанности отчитываться о доходах

Опоздание с подачей деклараций становится поводом для сложения полномочий
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: www.biznes.ruФото: www.biznes.ru
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В Коми сложилась негативная тенденция: депутаты советов поселений покидают представительные органы власти в связи с тем, что не успевают вовремя отчитаться о доходах. По требованию прокуратуры нарушители пишут заявление о сложении депутатских полномочий. В этой связи депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина выступила с предложением отменить обязательную отчетность для депутатов поселенческих советов.

- Люди и так работают на добровольных началах, пытаются решить вопросы своего поселения. А от них еще требуют заполнить декларацию или предоставить справку о доходах, - обосновала свою инициативу Татьяна Саладина на сегодняшнем заседании парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению.

Заявление прозвучало в связи с обсуждением вопроса об оптимизации территориальных избирательных комиссий. О сокращении в ТИКах парламентариям доложил председатель Избирательной комиссии Коми Дмитрий Митюшев.

- Коми - один из немногих регионов страны, где в состав ТИКов входят по три человека. Для оптимизации мы предлагаем оставить на государственной службе только председателей комиссий, а также изменить статус пяти территориальных избирательных комиссий – в Вуктыле, Койгородском, Усть-Цилемском, Троицко-Печорском и Эжвинском районах. В этих муниципалитетах организовывать и проводить выборы и референдумы будут комиссии без образования юридического лица, - заявил Дмитрий Митюшев.

Это связано, в первую очередь, с небольшим количеством избирателей. При этом обеспечивать работу этих ТИКов будут специалисты из соседних городов и районов.

- У нас каждый год в муниципалитетах проходят довыборы, а все потому, что многие депутаты советов поселений не отчитываются о доходах, - вновь напомнила об острой проблеме Татьяна Саладина.

Татьяну Саладину успокоили коллеги: этот вопрос уже внесен в Государственную Думу России, в феврале думцы приступят к его рассмотрению.

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