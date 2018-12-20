Видео: в Коми мужчине грозит пять лет колонии за неоплаченный банкет в магазине

СЕГОДНЯ 09:20 2018-12-20T09:46:14+03:00

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В Коми приятели шумно отметили день рождения ребенка прямо за прилавками супермаркета, сообщает телеканал «РЕН ТВ». При это самого виновника торжества с ними не было.

Вместо ресторана счастливый отец пригласил друзей в магазин. Мужчина прямо в торговом зале стал угощать товарищей деликатесами, конфетами, наливать вино и шампанское. Какое-то время спустя компания перешла к основному блюду — французскому премиальному коньяку и нескольким банкам с икрой.

Персонал магазина сообщил о случившемся в полицию. Позже мужчина признался, что хотел заплатить за коньяк. Но ему не поверили. Сейчас ему грозит до 5 лет колонии.