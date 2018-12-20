Расширился президиум Госсовета Коми

20 Дек. 16:39 2018-12-20T16:43:31+03:00

В его состав вошли депутаты Владимир Жариков и Галина Нагаева

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На сегодняшнем заседании сессии Госсовета Коми депутаты единогласным решением включили в состав президиума парламента еще двух народных избранников - это представитель "Единой России" Владимир Жариков и депутат от ЛДПР Галина Нагаева.

Таким образом состав парламентского президиума увеличился. Отметим, что президиум является подотчетным органом для Госсовета Коми, но при этом обладает правом законодательной инициативы. Заседания президиума предшествуют всем сессиям республиканского парламента, члены президиума обсуждают повестку дня, проекты законов, внесенных в Государственный совет, координируют нормотворческую деятельность Госсовета.

До сегодняшнего дня в президиум Госсовета Коми входили спикер парламента Надежда Дорофеева, ее первый заместитель Александр Макаренко и вице-спикеры Валентина Жиделева и Владимир Косов, а также председатели парламентских комитетов: Василий Смалий, Сергей Артеев, Степан Чураков и Геннадий Горбачев, а также Татьяна Саладина, руководитель комисии по вопросам ЖКХ, лидер фракции КПРФ Олег Михайлов.

Теперь состав президиума расширился за счет того, что Владимир Жариков был назначен председателем комиссии по регламенту и депутатской деятельности. А Галина Нагаева заняла пост руководителя фракции ЛДПР вместо покинувшего парламент по причине судимости Михаила Брагина.