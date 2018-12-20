2018-12-20T17:32:39+03:00
Происшествия

В Сыктывкарском клубе мужчина дал отпор грабителям, пытавшимся сорвать с него золотые цепочку и браслет

Грабителей разыскали по горячим следам
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: www.progorodsamara.ruФото: www.progorodsamara.ru
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В Сыктывкаре арестованы двое молодых людей, которые пытались сорвать с мужчины золотые изделия: цепочку и браслет.

Криминальный инцидент произошел в ночном клубе "Арнедо". К потерпевшему, который вышел умыться, подошли двое молодых людей. Незнакомцы неожиданно для заявителя попытались сорвать у него цепочку с шеи, но получили отпор. Тогда один из нападавших стал срывать золотой браслет, надетый на руку, одновременно нанося мужчине удары. Крики и шум борьбы услышал охранник клуба, который вмешался и вспугнул грабителей.

Пострадавший позвонил в полицию.Сотрудники уголовного розыска составили ориентировку и разослали всем патрульным службам, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Вскоре злоумышленники были задержаны сотрудниками Росгвардии и доставлены в отделение полиции. Правонарушителями оказались двое ранее неоднократно судимых молодых людей, 1994 и 1992 годов рождения. Вину подозреваемые признали частично. В отношении них избрана мера пресечения – арест.

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