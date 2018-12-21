2018-12-21T15:28:38+03:00
Общество

В преддверии Нового года «Ростелеком» в Коми подключил к интернету весь поселок Ыргеншар

Ранее услуги связи в нем были представлены только десятью телефонными аппаратами.
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В Республике Коми «Ростелеком» обеспечил интернетом целый поселок: теперь у всех семей Ыргеншара Ижемского района есть доступ к сети.

Поселок насчитывает 60 домохозяйств. Ранее услуги связи в нем были представлены только десятью телефонными аппаратами. В населенном пункте специалисты «Ростелекома» установили узел доступа и построили распределительную сеть. Благодаря этому жителям стал доступен безлимитный интернет по технологии ADSL на скорости до 10 Мб/с, что позволяет им пользоваться еще и услугой «Интерактивное ТВ». 40 семей сразу подключились к широкополосному безлимитному интернету, а шесть из них – еще и к «Интерактивному ТВ».

«Это не совсем обычный проект, – рассказывает технический директор Коми филиала ПАО «Ростелеком» Олег Коваленко. – Волоконно-оптическую линию мы протянули сюда еще 2012 году, чтобы обеспечить видеонаблюдение за выборами президента России. А вот для домашнего интернета нужны были дополнительные инвестиции, у которых очень большой срок окупаемости. Выход предложили сами жители: они взяли на себя закупку опор для строительства сети внутри поселка. И теперь Новый год они смогут встречать вместе со всем миром».

«Интерактивное ТВ» позволяет абонентам «Ростелекома» смотреть более 260 общедоступных и тематических телеканалов в цифровом качестве и формате HD. Пользователям доступны дополнительные сервисы: запись телеэфира, остановка трансляции на паузу, функция перемотки, «Видеопрокат», сервис «Караоке», «Родительский контроль» и многое другое.

Оставить заявку на подключение услуг связи, проверить техническую возможность можно на сайте www.rt.ru или по бесплатному номеру телефона 8-800-100-0-800.

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