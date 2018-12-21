Вечером в Воркуте откроют часть дорог

СЕГОДНЯ 16:17 2018-12-21T16:21:32+03:00

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Сегодня из-за пурги в Воркуте полностю перекрыли участки автодорог п. Воргашор – Город (по Западному кольцу), п. Воргашор-п. Северный, п. Заполярный-Город, а так же Город-микр. На участках работаал снегоуборочна техника.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в 16:30 движение по кольцевой автодороге будет частично открыто. Закрытыми временно остаются следующие участки дороги: проезд от кольца в поселок Комсомольский, а также от пос. Воргашор до пос. Северного (по «Западу»).

Остальные участки дорог «город-пос. Воргашор», «город-пос. Заполярный», «город-пос. Северный-мкр. Цементнозаводской», «город – мкр. Советский» будут открыты с 16.30.

Автобусное движение функционирует по обычному графику.

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