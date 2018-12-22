Какая погода ждет жителей Коми на предновогодней неделе?

СЕГОДНЯ 08:49 2018-12-22T08:55:35+03:00

На предновогодней неделе погода в Коми будет мягкой

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Жители Коми смогут докупить подарки, не бегая по улицам в кусачий мороз: температура на предновогодней неделе будет близка к своим обычным значениям. Ночью и днем столбик термометра будет колебаться в районе -12…-17С. В середине недели даже потеплеет — -5…-10С.

Синоптики также обещают умеренный южный ветер, который будет дуть все будни. Из осадков — снег, который «посетит» большую часть республики в эти дни.