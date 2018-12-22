2018-12-22T13:24:29+03:00
Общество

ФАС отправила в черный список поставщиков 32 компании из Коми

Теперь они два года не смогу участвовать в государственных закупках
Дарья ЮДИНА
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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В этом году Коми УФАС рассмотрело 89 обращений государственных и муниципальных заказчиков о включении компаний в РНП (реестр недобросовестных поставщиков). В результате, в черный список попали 32 компании из Коми.

Так, в ноябре антимонопольное управление рассмотрела обращение администрации Троицко-Печорского района. Администрация пожаловалась на ООО «АРГОС логистик», которое отказывалось выполнять обязательства по муниципальному контракту. Компания должна была провести капитальный ремонт в жилых домах, чего не сделала — и отправилась в реестр. Теперь «АРГОС логистик», как и его «товарищи по несчастью», два года не сможет участвовать в государственных закупках.

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