Воркутинка вместе с участниками благотворительного фонда записала кавер известной песни на языке жестов

СЕГОДНЯ 14:22 2018-12-22T14:22:35+03:00

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Фонд поддержки слепоглухих людей решил записать необычное новогоднее поздравление — видеоверсию кавера на песню «Снежинки» из известного фильма «Чародеи». Подопечные, сотрудники и руководители фонда «спели» её на языке жестов. В записи также участвовала жительница Воркуты Альбина Снижко.

Снималось поздравление во время финала творческого конкурса среди слепоглухих «Со-цветие талантов» в Перми. Клип создавался силами слепоглухих людей из 11 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Перми, Грозного, Кирова, Барнаула, Воркуты, Ижевска, Новосибирска, Соликамска.