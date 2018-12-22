Воркутинка вместе с участниками благотворительного фонда записала кавер известной песни на языке жестов
Фонд поддержки слепоглухих людей решил записать необычное новогоднее поздравление — видеоверсию кавера на песню «Снежинки» из известного фильма «Чародеи». Подопечные, сотрудники и руководители фонда «спели» её на языке жестов. В записи также участвовала жительница Воркуты Альбина Снижко.
Снималось поздравление во время финала творческого конкурса среди слепоглухих «Со-цветие талантов» в Перми. Клип создавался силами слепоглухих людей из 11 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Перми, Грозного, Кирова, Барнаула, Воркуты, Ижевска, Новосибирска, Соликамска.
Песня о снежинке из к/ф "Чародеи". Cover на РЖЯ от БФ Со-единение .В преддверии Нового 2019 года Фонд поддержки слепоглухих "Со-единение" решил поздравить и поблагодарить весьма необычным способом всех, кто был с нами, помогал и делал пожертвования. Мы сделали cover - версию замечательной новогодней песни Снежинка из любимого всеми кинофильма Чародеи . Профессиональные актёры нашего Центра творческих проектов Инклюзион записали её в студии, а наши дорогие подопечные, руководители и сотрудники фонда спели её для вас на русском жестовом языке.