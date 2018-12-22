В Воркуте утвердили городской бюджет на 2019 год

СЕГОДНЯ 15:21 2018-12-22T15:21:24+03:00

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Вчера в Воркуте прошло заседание депутатов городского совета, на котором утвердили бюджет на следующий год. Общий объем бюджета составит более 3,3 миллиардов рублей. Но денег будет меньше, чем в прошлом году на 600 тысяч рублей. Объем расходов в сравнении с прошлым годом также снизится до примерно 3,4 миллиарда рублей: бюджет будет дефицитным.

В то же время снижение расходов повлечет за собой и уменьшение общего «минуса»: с 128 миллионов рублей общий дефицит упадет до 88 миллионов 291 тысячи рублей. Большую часть городской казны, около двух миллиардов (70,2%), потратят на образование, на содержание муниципального хозяйства уйдет 10,7% общего бюджета (около 331 миллиона рублей). На физическую культуру и спорт потратят 5,5 % общего бюджета, на культурную сферу — 6,6,% общего бюджета.