Сыктывкарский фотограф стала призером международного конкурса

СЕГОДНЯ 17:18 2018-12-22T17:19:43+03:00

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Фотограф из Сыктывкара Анжелика Штепа получила золотую медаль от общества фотохудожников «Creative Union Photoart». Её сыктывкарке присудили за победу в международном конкурсе «International Photo Salon Numismatics Awards-2018».

Этот конкурс проходит под патронажем FIAP (Международной федерации фотоискусства) и PSA (Американского общества фотографов) уже несколько лет. В этом году в нем приняли участие фотографы из Австралии, Китая, Франции и других стран. Было пять номинаций: «Открытая монохромная», «Открытая цветная», «Портрет», «Ребенок», «Природа». Анжелика Штепа получила золотую медаль за фотографию «Источник» из серии «Божки» в номинации «Потрет». Это не первая крупная победа фотографа из Коми: так, она уже побеждала на конкурсах «Лучшие фотографии России-2014», «Best of Russia», «Лучший фотограф-2010».