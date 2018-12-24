2018-12-24T09:46:08+03:00
Происшествия

В Ухте воспитанник детдома сбежал из приюта

15-летний Игорь Абакумов самовольно покинул социально-реабилитационный центр
Ольга СОЛОВЕЙ
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Картинка из группы "Георгиевский волонтеры"Картинка из группы "Георгиевский волонтеры"
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В Ухте разыскивают 15-летнего Игоря Абакумова. Подросток сбежал из приюта. Об этом сообщают «Георгиевские волонтеры» в своей официальной группе в «ВКонтакте».

Ориентировку опубликовали 23 декабря. Однако в ней не написано, когда именно пропал 15-летний мальчик. Известно лишь то, что он самовольно покинул социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Ухте, который располагается по адресу: проспект Строителей, 27.

Особые приметы и во что именно был одет мальчик - не уточняется.

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