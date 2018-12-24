В Ухте воспитанник детдома сбежал из приюта

СЕГОДНЯ 09:46 2018-12-24T09:46:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ухте разыскивают 15-летнего Игоря Абакумова. Подросток сбежал из приюта. Об этом сообщают «Георгиевские волонтеры» в своей официальной группе в «ВКонтакте».

Ориентировку опубликовали 23 декабря. Однако в ней не написано, когда именно пропал 15-летний мальчик. Известно лишь то, что он самовольно покинул социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Ухте, который располагается по адресу: проспект Строителей, 27.

Особые приметы и во что именно был одет мальчик - не уточняется.