В Ухте воспитанник детдома сбежал из приюта
15-летний Игорь Абакумов самовольно покинул социально-реабилитационный центр
Картинка из группы "Георгиевский волонтеры"
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В Ухте разыскивают 15-летнего Игоря Абакумова. Подросток сбежал из приюта. Об этом сообщают «Георгиевские волонтеры» в своей официальной группе в «ВКонтакте».
Ориентировку опубликовали 23 декабря. Однако в ней не написано, когда именно пропал 15-летний мальчик. Известно лишь то, что он самовольно покинул социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Ухте, который располагается по адресу: проспект Строителей, 27.
Особые приметы и во что именно был одет мальчик - не уточняется.