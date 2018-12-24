По факту исчезновения усинки Эльвиры Шах возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 14:28 2018-12-24T14:32:14+03:00

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В Усинске по факту исчезновения 35-летней Эльвиры Шах возбудили уголовное дело, сообщает МВД по Коми. Ее поиски все еще ведутся.

Напомним, Эльвира Шах ушла из дома в Усинске вечером 16 ноября в церковь и больше ее никто не видел. Местные жители предполагают, что женщина не смогла справиться с депрессией из-за произошедшей полгода назад трагедии: она потеряла на пожаре ребенка. У пропавшей остался еще один ребенок, в данный момент девочка находится у ее сестры. Ранее в СУ СК Коми сообщали, что исчезновение Эльвиры Шах не связано с криминалом.

Сейчас по факту исчезновения женщины возбуждено уголовное дело по части первой 105 УК РФ «Убийство». Идет проверка.