2018-12-25T11:39:08+03:00
Происшествия

В Коми больше не ищут сбежавшего детдомовца

15-летний Игорь Абакумов найден
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: группа "Георгиевские волонтеры" в "ВКонтакте"Фото: группа "Георгиевские волонтеры" в "ВКонтакте"
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В Коми нашли 15-летнего детдомовца Игоря Абакумова. Об этом сообщается в группе "Георгиевские волонтеры" в "ВКонтакте". Подробности случившегося неизвестны.

Напомним, 23 декабря волонтеры распространили информацию, что 15-летний Игорь Александрович Абакумов ушел из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Ухте. 24 декабря в группе «Георгиевские волонтеры» появилась запись о том, что молодой человек найден.

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