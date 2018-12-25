В Коми больше не ищут сбежавшего детдомовца

СЕГОДНЯ 11:38 2018-12-25T11:39:08+03:00

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В Коми нашли 15-летнего детдомовца Игоря Абакумова. Об этом сообщается в группе "Георгиевские волонтеры" в "ВКонтакте". Подробности случившегося неизвестны.

Напомним, 23 декабря волонтеры распространили информацию, что 15-летний Игорь Александрович Абакумов ушел из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Ухте. 24 декабря в группе «Георгиевские волонтеры» появилась запись о том, что молодой человек найден.