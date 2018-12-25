2018-12-25T17:21:32+03:00
Дом. Семья

В столице Коми стартовал фотоконкурс «Новогодний Сыктывкар»

За праздничные снимки можно будет получить смартфон
Ольга СОЛОВЕЙ
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Приём фотографий закончится 7 января 2019 года в 12:00Приём фотографий закончится 7 января 2019 года в 12:00Фото: Ольга СОЛОВЕЙ
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Сыктывкарцы и гости столицы Коми смогут получить призы за новогодние снимки. Причем победителей фотоконкурса определят пользователи Интернета. Борьба развернется за смартфон Asus ZenFone Live l5, внешний аккумулятор к нему и сувенирную продукцию с символикой города.

На фотоконкурс принимаются одиночные и групповые фотографии, в том числе «селфи», сделанные на фоне новогодних объектов – иллюминации на улице Коммунистической, ледового городка и сквера на Стефановской площади, арт-объекта «Новогодний шар» у Центрального бассейна, а также фоторамки у городской мэрии.

Для участия необходимо:

– самостоятельно загрузить одну фотографию в специальный фотоальбом группы «Официальный Сыктывкар» в «ВКонтакте»: https://vk.com/album-77018336_260609524;

– разместить это же фото на стене личной страницы с хэш-тэгом #новогоднийсыктывкар со ссылкой на фотоальбом конкурса и призывом принять участие в голосовании.

Приём фотографий закончится 7 января 2019 года в 12:00. Далее 10 фотографий, которые к этому моменту наберут наибольшее количество «лайков», будут вынесены на голосование на сайте информационного агентства «БНК». Оно продлится до 13 января. Подведение итогов конкурса состоится 14 января.

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