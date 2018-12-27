2018-12-27T11:16:25+03:00
Общество

В Усинске неизвестный украсил подъезд гирляндами и мишурой

Горожане опасаются вандалов
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: группа "Подслушано Усинск" в соцсети "Вконтакте"Фото: группа "Подслушано Усинск" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com
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В Усинске местный житель поделился праздничным настроением со своими соседями по подъезду. Стараниями горожанина на лестничной площадке заблестела мишура и засияли разноцветными огнями новогодние гирлянды.

В группе "Подслушано Усинск" появился пост с фотографиями подъезда, оформленного в ногодней стилистике. Естественно, что снимки в короткие сроки стали популярными, уже сегодня утром под постом стояло свыше 700 лайков. Почин усинца вызвал массу хвалебных комментариев: "Красота!", "Супер", "Вау!" - многие ограничились лаконичными отзывами.

Не скупилась на эмоции Кристина Бабаян:

- Была там сегодня - такая красота, чистота! Вот что значит уважать свой и чужой труд!

Елена Добрая, комментируя фотографии, вспомнила собственный негативный опыт украшения общедомовой территории:

- Не во всех подъездах можно так украсить. Однажды наводя порядок в кладовой, решила избавиться от кучи искусственных плетущихся цветов, и развесили мы их с соседкой по трубам в подъезде. Уже утром следующего дня не было ни одного цветка !

Александр Мелехов предупреждает: "Пишите адрес, сейчас придут все ломать"

Скептичеки оценила предпраздничный порыв горожанина Ирина Сиваева: "Не забудьте, что за это светопредставление придется платить всем подъездом!"

Ее успокоила Юлия Гнетова: " Там энергопотребления на три копейки".

Но большинство комментаторов благодарны горожанину за стремление преобразить привычную обстановку в подъезде.

Фото: группа "Подслушано Усинск" в соцсети "Вконтакте" Фото: vk.com

Фото: группа "Подслушано Усинск" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

Фото: группа "Подслушано Усинск" в соцсети "Вконтакте" Фото: vk.com

Фото: группа "Подслушано Усинск" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

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