Воркутинка заказала на "Авито.ру" приставку и потеряла 16 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:08 2018-12-28T09:11:21+03:00

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Жительница Воркуты, пытаясь заказать через сайт "Авито.ру" игровую приставку, лишилась существенной суммы денег.

Увидев на сайте объявление о продаже приставки марки "Сони", женщина вступила в переписку с продавцом. В ходе интернет-беседы она уточнила параметры приставки и стоимость товара. По просьбе "продавца" она перевела 16 тысяч 100 рублей и вскоре получила в ответ заполненные бланки и квитанции для получения посылки на ее имя, фото почтовой коробки, а также номер трека для отслеживания отправления.

Однако позже выяснилось, что такого номера трека не существует, а переписка прекратилась. Девушка поняла, что стала жертвой мошенничества и поспешила в полицию.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (Мошенничество). Ведется следствие.