В Сыктывкаре наградили мужчину, который спас 9-летнюю девочку от пьяного отца

СЕГОДНЯ 10:15 2018-12-28T10:15:53+03:00

Инцидент произошел в ноябре этого года

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Начальник УМВД России по городу Сыктывкару Александр Спиридонов поблагодарил неравнодушного гражданина за помощь в задержании злоумышленника. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми. Михаил Разворотнев усмирил пьяного сыктывкарца, который угрожал 9-летней девочке.

Напомним, в ноябре в полицию обратилась жительница Сыктывкара. Она сообщила, что ее бывший супруг время от времени в состоянии алкогольного опьянения приходит с намерением встретиться с 9-летней дочерью. Получая отказ, нетрезвый отец ребенка устраивает скандалы.

Когда сыктывкарец в очередной раз пришел в нетрезвом виде на встречу с дочкой, заявительница позвонила в полицию. 9-летняя дочь женщины в тот момент гуляла во дворе. Злоумышленник, увидев ребенка, схватил его и стал угрожать убийством. Девочка плакала и была сильно напугана.

В ситуацию вмешался неравнодушный сосед: услышав крики, он подбежал к нарушителю и освободил ребенка. Сыктывкарец удерживал злоумышленника до момента прибытия правоохранителей. Мужчина был доставлен в дежурную часть.

Впоследствии в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством».

Начальник УМВД России по городу Сыктывкару вручил Михаилу Разворотневу грамоту и ценный подарок, отметив его смелость и неравнодушие.

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